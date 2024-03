Fermata con la patente scaduta a 103 anni | l’anziana non si ferma qui | “Ho comprato…”

(Di martedì 19 marzo 2024)con lae senza assicurazione a 103donna non ha alcuna intenzione dirsi qui: “Ho” Nel giro di pochissimi giorni è diventata una vera e propria star non solo dei social network, ma del tutto il Paese. La sua vicenda ha fatto il giro del mondo. Stiamo parlando di Giuseppina ‘Giose’ Molinari, di103. A vederla e, soprattutto, da quello che fa nessuno glieli darebbe. La scorsa settimana, nel cuore della notte, in quel di Bondeno (provincia di Ferrara) vienea bordo della sua auto da una pattuglia di carabinieri. Il tutto di ritorno da una serata di burraco trascorsa a casa di amici. Era da poco passata la mezzanotte. Giuseppina ‘Giose’ ...

Un'intera famiglia è rimasta uccisa e un neonato è ricoverato in condizioni gravissime dopo che un suv si è schianta to contro una fermata dell'autobus, travolgendo tutti quelli che erano in attesa. ... (today)

E’ terminata a tarda serata la riunione del Magistrato delle Contrade che era stata convocata in primis per l’elezione del Rettore . Il nome uscito dalla commissione che in meno di un mese ha ... (lanazione)

Samsung non si ferma con le patch di marzo, Nothing Phone (2a) si aggiorna ancora - Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di ...tuttoandroid

Fermata per un controllo scopre di essere stata truffata con una polizza auto fasulla - La scorsa settimana un’automobilista di Modena è stata Fermata dalla Polizia per un controllo di routine ... "Per queste ragioni è bene controllare sempre di interagire via e-mail con una vera ...modenatoday

Ternana, Guida: «La sosta ferma il nostro buon momento» - Nelle ultime sfide abbiamo infatti ottenuto due vittorie e due sconfitte. Ma va bene, c’è la sosta e ce la prendiamo. Poi ci sarà il tour de force finale, con otto partite in quaranta giorni, e ...sampnews24