Ferì studente lanciando bici a Torino | condannato a 10 anni

(Di martedì 19 marzo 2024) Diecie 8 mesi di carcere per tentato omicidio: è la condanna inflitta oggi al diciannovenne accusato di avere scagliato unaelettrica dalla balaustra dei Murazzi del Po aferendo in maniera gravissima unouniversitario siciliano. L'episodio è del gennaio 2023. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. All'imputato, che si è scusato per il gesto, sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Dei componenti del gruppo di cui faceva parte il ragazzo anche tre minorenni già condannati in primo grado.