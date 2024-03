Fentanyl | in arrivo un piano di prevenzione anche in Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Si è sentito parlare tanto di: si tratta di un potente antidolorifico che sta facendo una vera e propria strage negli USA. La preoccupazione crescein: il governo ha deciso di iniziare a muovere i primi passi verso lanel nostro Paese, sebbene non ci siano dati particolarmente allarmanti per ora.: una bomba a orologeria Secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano non c’è una vera e propria emergenza. “Ma occorre farsi trovare pronti”, dice. “ha ribadito il sottosegretario. “La nostra intelligence ha segnalato un interessamento della ‘ndrangheta nei confronti delse stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento. ...