FENOMENO AFFARI TUOI! RAI | “ASCOLTI RECORD | AMADEUS PROFESSIONISTA UNICO”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 19 marzo 2024) Tutta l’Italia è pazza di. Picchi di oltre 8 milioni su Rai1 durante il game show didiventato un vero e proprioche va ben oltre la televisione. Sui social spopolano serate in famiglia in cui viene rifatto il gioco e molti italiani non vogliono essere disturbati tra le 20.30 e le 21.30, compresi personaggi noti e impensabili. In una tv conal continuo ribasso e con sempre meno appeal nel grande pubblico,inverte il trend e ogni sera macinadidi entrate pubblicitarie. Doppiata Striscia la Notizia, a Mediaset tremano e stanno cercando di prendersi i diritti (in scadenza in Italia) che hanno già in Spagna. La Rai scende in campo. Un comunicato ...