Fedez-Ferragni | ancora problemi per il rapper | coinvolto in una rissa

(Di martedì 19 marzo 2024) Ile l’influencer fanno sempre discutere in un modo o nell’altro. Arriva una nuova vicenda ed esplode la bufera su. Il 2024 non è affatto un anno semplice per ile la nota influencer Chiara. La vicenda Pandoro è stata l’ennesima che ha messo in cattiva luce la donna e sullagli occhi sono costantemente puntati addosso,invece sta vivendo un importante quanto particolare cambiamento. La separazione trae Chiara ha fatto molto rumore, le notizie sulla coppia si susseguono masembra invece essere tornato quello di un tempo. Lo avevamo tutti già intuito dal trasferimento di Federico Leonardo Lucia (nome completo) dalla City Life con il cantante che ha lasciato la storica casa ...