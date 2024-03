«Fedez coinvolto in una rissa con Naska» | i presunti motivi della lite

(Di martedì 19 marzo 2024) I due artisti si sono scontrati fuori da un locale milanese: Vanity Fair può confermare la versione secondo cuivoleva delle scuse daper un commento a un post che riguardava i figli Leone e Vittoria. Scuse che appunto non sono arrivate, perché - secondo la versione di- «non c’era alcuna offesa in quel commento»

