FdI | Lega | Pd e M5s tutti giù Negli ultimi sondaggi cresce solo Forza Italia

(Di martedì 19 marzo 2024) Per la terza settimana consecutiva il partito della premier perde quota nei consensi. Nonostante la vittoria abruzzese, secondo le ultime rilevazioni di Swg, Fratelli d'registra un calo dello 0,3 per cento nelle intenzioni di voto. Sceso al 26,8 per cento il partito di Giorgia Meloni resta comunque la primapolitica del paese, seguita dal Partito democratico, anch'esso in calo. Con un -0,4 per cento il Nazareno scende nuovamente sotto la soglia del 20 per cento e si ferma a quota 19,8. Segno meno anche pere Movimento 5 stelle che con una - seppur minima - variazione negativa dello 0,1 per cento, scendono rispettivamente all'8 e al 15,3 per cento. L'unico a registrare una crescita nei consensi èche guadagna un +0,2 per cento e sale al 7,8 per cento. Dopo ...