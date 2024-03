FANTACALCIO | MALUS AL CUORE – Il flop della giornata 29 | Dusan Vlahovic

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 19 marzo 2024) Paradossalmente, CN24 individua il giocatore più deludente delper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:. Suonano il campanello. Guardo l’orologio, tolgo il volumeTV, mi alzo dal divano e mi dirigo lentamente alla porta. Trascino i piedi e intanto do un’ultima occhiata al telefono. Magari qualcuno si è ricordato di me, anche solo per mandarmi un messaggino, per farmi un mezzo assist, per portarmi un 6,5 in pagella. Insomma, qualcosa. E invece niente. Che schifo di. Di nuovo il campanello. “Arrivo.” A quest’ora o è mia madre con le sue solite ansie o il vicino che deve lamentarsi di qualcosa. Apro… e non ci posso credere! Alla porta il mio migliore amico,! Lo abbraccio. Quasi mi commuovo. “Ti ho portato una cosa”, ...