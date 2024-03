False recensioni | Amazon vince la causa in Italia contro un sito che pagava per commenti non veri

(Di martedì 19 marzo 2024)ha conseguito un’importante vittoria innella sua lottale, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Milanomalintenzionati che hanno tentato di agevolare la pubblicazione di valutazioni a 5 stelle sullo store.it. La sentenza, la prima emessa da un tribunale civile inundi, ha portato all’immediata chiusura delRealreviews.it e ha vietato al suo gestore di porre in essere attività simili in futuro. Lo annuncia una nota del colosso dell’ecommerce., una prima vittoria diin ...

