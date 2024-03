Fallimento Evergrande | fondatore accusato di frode per conti gonfiati per 78 miliardi

(Di martedì 19 marzo 2024) Nuovi e importanti retroscena suldi ChinaGroup, il real estate developer epicentro della crisi del mattone cinese, che secondo l’autorità di controllo delle borse cinesi- la China securities regulatory commission (CSRC)- avrebbe truccato inegli anni precedenti al crollo. Le accuse, infatti, sono quelle mosse alHui Ka Yan che sarebbe colpevole di aver gonfiato le entrate di oltre 78di dollari nei due anni precedenti ale laprima delSecondo quanto riferito da CSRC, iled ex presidente diGroup Hui Ka Yan avrebbe messo in atto degli strani movimenti prima del...

