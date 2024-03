Faking It Bugie criminali- Il delitto di Cogne stasera su NOVE

(Di martedì 19 marzo 2024) Torna su, martedì 19 marzo 2024, alle ore 21,25, la serie crimeItcondotta da Pino Rinaldi. L’episodio che andrà in onda sarà intitolato Ildi. Ecco qualche anticipazione.It – IldiIldiè uno dei casi di cronaca nera più noti e controversi della storia italiana. Il 30 gennaio 2002, Annamaria Franzoni uccise il figlioletto Samuele, di soli tre anni, colpendolo con un coltello da cucina. La donna sostenne di essere stata aggredita da un intruso, ma le numerose incongruenze nel suo racconto e le prove schiaccianti contro di lei la portarono alla condanna per omicidio volontario....

Dal 5 Marzo alle 21.25 su NOVE Torna Faking It – Bugie Criminali, la serie true crime in otto puntate condotta da Pino Rinaldi. Pino Rinaldi e la sua squadra Torna no ad analizzare alcuni dei casi ... (funweek)

Torna su NOVE stasera , martedì 5 marzo 2024, alle ore 21,25, la serie crime Faking It Bugie criminali condotta da Pino Rinaldi. L’episodio che andrà in onda sarà intitolato La scomparsa di Elena ... (ascoltitv)

Torna su NOVE stasera , martedì 12 marzo 2024, alle ore 21,25, la serie crime Faking It Bugie criminali condotta da Pino Rinaldi. L’episodio che andrà in onda sarà intitolato Il giallo di Gradoli . ... (ascoltitv)

Il finto rapimento di Sherri Papini: una clip in esclusiva - L'incredibile storia di una madre di famiglia che mette in scena il suo rapimento arriva su Sky Crime: eccone un assaggio ...funweek

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vola la Champions League su Canale 5, malino Rai 1. Sempre bene Le Iene - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di martedì 12 marzo 2024 ha offerto ai ...ilgazzettino

Il Napoli perde in campo contro il Barcellona, ma vince in tv: milioni di spettatori per il match su Canale 5 - Il Napoli perde in campo, ma vince in tv. Il match di Champions League degli azzurri contro il Barcellona su Canale 5, infatti, è stato seguito da una media di 4.749.000 telespettatori, share 22,39%.napolitoday