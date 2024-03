Fai il gesto della pistola in aula al Senato | polemica su un liceale di 16 anni E Meloni tira in ballo pure Marco Biagi

(Di martedì 19 marzo 2024) Due dita unite, indice e medio, a mimare la canna di una, il pollice alzato, come fosse il grilletto e il braccio alzato, rivolto in aria. Èper ildi un ragazzo di 16, studente del liceo Righi di Roma, nell’del. La, infatti, è stata mimata con le mani a Palazzo Madama mentre erano in corso le comunicazionipremier Giorgia. La scena è stata immortalata dalle telecamere. Quando il presidente Ignazio La Russa ha salutato la scuola si vede il 16enne, seduto in prima fila nelle tribune per ospiti, alzare il braccio e mimare il. Un’ insegnante è subito intervenuta, abbassandogli il braccio e anche un commesso ...

