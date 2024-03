Fabriano Daniel Gerini d’oro e Federica Stroppa d’argento

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) Il primo ha conquistato il primo posto nel lancio del peso la seconda, in vasca, nei 50 dorso. Soddisfazione nel club Po.di.f Mirasole, 19 marzo 224 – Il 16 e 17 marzo scorso la Po.di.f Mirasole ha vissuto un weekend di competizioni nazionali c0nprotagonisti. In Ancona, si campionati italiani indoor di atletica leggera Fisdir,nella pedana del getto del peso 4 kg categoria II2, grazie ad un terzo lancio misurato mt 9.92, ha conquistato la medaglia. Un campionato italiano che ha testato le condizioni della nazionale azzurra in vista dei Suds Trisome Games 2024 di Antalya. Sempre in Ancona si è svolto il raduno tecnico di atletica leggera ed oggi la delegazione italiana partirà per ...