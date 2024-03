F1 | i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia Il Cavallino Rampante ambisce alla vittoria n°11

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024) Domenica 24 marzo 2024 si disputerà la 38ma edizione del Gran Premiodi F1. Sarà la ventisettesima a tenersi nell’Albert Park di Melbourne, dove si è cominciato a correre nel 1996. Gli appuntamenti disputatisi fra il 1985 e il 1995 si sono svolti per le strade di Adelaide, situata circa 500 km a nord-ovest del contesto attuale. Laha raccolto tante soddisfazioni down under. Pur senza essere la squadra più vincente in assoluto (tale ruolo spettaMcLaren), la Scuderia di Maranello ha raggiunto la doppia cifra in termini di successi, portandosi a -1 dal Team di Woking, praticamente da sempre capofila in termini di affermazioni nella “Terra di Oz”. Complessivamente, sono sei i piloti riusciti a imporsi con una monoposto marchiata dal. Michael Schumacher rimane il ...