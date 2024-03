F1 | Fernando Alonso distrutto dal commento dell’ex collega

(Di martedì 19 marzo 2024) Uno dei piloti più chiacchierati di questo periodo è certamente. Lo spagnolo, arrivato al quarto posto nell’ultimo Gran Premio della Formula 1 con Aston Martin, non conosce ancora il proprio futuro. Non è arrivato, infatti, il rinnovo contrattuale con la vettura verde e il destinocampione del mondo potrebbe essere, addirittura, in Red Bull. Uno scenario che il diretto interessato non ha certamente nascosto, anzi. Del 42enne ha parlato, recentemente, anche Ralf Schumacher: l’ex guidatore tedesco ha detto, senza mezzi termine, che la F1 dovrebbe impedire a un ultraquarantenne di essere stabilmente presente nella griglia di partenza. Uno sguardo più deciso ai giovani talenti, secondo il fratello di Michael, dovrebbe essere alla base del nuovo corso. Le parole di Ralf Schumacher su...

