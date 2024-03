(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos/Labitalia) -ildel Paese a partire dall'ascolto delle aspettative e delle priorità dei. Questo, in sintesi, il fondamento di EY RiGenerazioni, un progetto voluto da Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e coo di EY Europe West, articolato in cinque appuntamenti nelle principali università italiane con l'obiettivo di aprire un dialogo diretto con isulle sfide professionali che li attendono. Dal Politecnico di Bari alla Ca' Foscari di Venezia, dal Politecnico di Milano a La Sapienza di Roma, fino all'Università Federico II di Napoli, il progetto ha coinvolto circa 500su diversi temi: competenze del mondo del lavoro, sostenibilità, imprenditorialità e nuova imprenditorialità, leadership, attrattività del nostro Paese, soprattutto in ...

Il ritorno sulle passerelle di Milano accende, come di consueto, i riflettori sulla Moda e sugli aspetti legati alla sostenibilità ed agli impatti del comparto sul clima. E questo perché nei ... (quifinanza)

“A distanza di due mesi ho deciso di tornare in Abruzzo per verificare di persona l’avanzamento dei progetti avviati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per rinnovare le scuole, tutelare il ... (orizzontescuola)

Investire in bond : i migliori sui quali puntare nel 2024 L’attuale contesto economico, caratterizzato da un’inflazione in aumento e da tassi di interesse in rialzo, rende l’investimento in ... (blowingpost)

Investita da un taxi, ragazza trasportata in codice rosso all’Umberto I - Una donna è stata investita ieri sera da un taxi a Roma. E’ accaduto in viale Regina Margherita all’incrocio con via Nomentana. Sul posto la polizia locale del Gruppo Sapienza. La 28enne è stata ...terzobinario

EY, investire sui giovani per costruire il futuro - In questo senso i GenZ contano sul ruolo attivo dei leader delle aziende nel saper formare e trasmettere conoscenza. “Con il progetto RiGenerazioni - ha dichiarato Massimo Antonelli, ceo di EY in ...adnkronos

Ferrari, class action negli Usa per non aver riparato freni difettosi. Coinvolta anche Bosch - «Uno dei principali punti di forza di Ferrari è la domanda dei suoi veicoli e quindi le lunghe liste d’attesa, che contribuiscono a limitare la vulnerabilità dell’azienda rispetto all’andamento del ...milanofinanza