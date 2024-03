Evitare escalation a Kyiv | diplomazia a Gaza | sicurezza nel Mar Rosso Meloni parla in Senato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) Trenta minuti per fissare i paletti non solo del prossimo Consiglio europeo, ma di una visione geopolitica che abbraccia i maggiori dossier di politica internazionale. Ucraina,, Mar, Difesa europea, Piano Mattei, cooperazione e agricoltura spiccano nelle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgianell’aula del, nella consapevolezza che “la libertà e la sovranità hanno un costo e nulla può essere concesso gratuitamente”. Il riferimento è alla guerra in Ucraina, che sta vivendo in questi giorni la polemica per la proposta del presidente francese Emmanuel Macron, circa un impegno sul campo di truppe Nato. “La nostra posizione non è favorevole a questa ipotesi – dice chiaramente la premier – perché sarebbe foriera di una”. Per cui sostenere l’Ucraina significa ...