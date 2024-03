Evacuato Ministero cultura per allarme bomba | arriva Saetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Ildellaè statostamattina per un. C'è stata una telefonata in cui veniva denunciata la presenza di un ordigno, e subito dopo c'è stata l'evacuazione. I lavori, in assenza del ministro Gennaro Sangiuliano, impegnato altrove, sono stati in un primo momento coordinati dal sottosegretario Gianmarco Mazzi, che stava coordinando anche il convegno "Verso il primo codice dello spettacolo". ''Sono sono attesi a momenti etoile della danza come Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e molti altri. Speriamo di poter riprendere al più presto i lavori'', ha spiegato Mazzi all'ANSA. Al Mic, nel corso dell', è entratoil primo cane robot dell'Arma dei Carabinieri. L'apparecchio, assegnato in dotazione agli ...