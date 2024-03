Europei U19 | gli azzurrini di Corradi ripartono dalla sfida con la Scozia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Tutto pronto in Friuli-Venezia Giulia per il debutto della Nazionale Under 19, campione d’Europa in carica, che domani ricomincerà la propria difesa del titolo affrontando i pari categoria dellaa Lignano Sabbiadoro nella prima giornata del gruppo 5 della fase élite dell’Europeo. “Mi sento molto legato al Friuli-Venezia Giulia – sottolinea il tecnico Bernardoa margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento – poiché ho avuto il piacere di giocare qui da calciatore per due stagioni. Parlando dei ragazzi, posso dire che sentono la responsabilità di indossare la maglia azzurra. Sono fortunati a poterlo fare e devono essere bravi a tenersela stretta onorandola: non devono mai dimenticarsi che rappresentano i valori in cui noi della Nazionale crediamo“. Chi rappresenta certamente questi valori è il capitano: Luca Lipani, che si ...