Europee | sondaggio Ipsos | “Fdi al 27% | i 5 stelle superano il 17% e inseguono il Pd In Ue destre in crescita | ma sono ancora in minoranza”

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Parlamento europeo che si sposta a destra, anche sei primi tre partitiquelli che sostengono l’attuale maggioranza di Ursula von der Leyen. È questo lo scenario che si potrebbe verificare alle prossime elezioni, secondo undicommissionato da Euronews. Una rilevazione che in Italia consegna a Fdi il primo posto, con otto punti di vantaggi rispetto al Pd. Come sarebbe il nuovo Europarlamento – Ilsi basa su interviste fatte a 26mila cittadini europei dei 27 Paesi membri. Secondo i risultati, al voto del prossimo 9 giugno, il Partito popolare è di gran lunga il primo gruppo con 177 eurodeputati, seguito dai Socialisti Ue con 136 e con i liberali di Renew al terzo posto con 85 membri. A strettissimo giro il gruppo dei partiti definiti sovranisti, Identità e ...

(Adnkronos) – Un sondaggio riservato , realizzato a dicembre , dava l'estrema destra del Rassemblement National di Marine Le Pen come primo partito all'Assemblea Nazionale francese in caso di elezioni. ... (periodicodaily)

Tutti i dati del sondaggio di Ipsos per Euronews in esclusiva per l' Italia , con le intenzioni di voto di tutti i partiti: Fratelli d' Italia primo partito, Pd sotto il 20 (corriere)

