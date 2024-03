Europee | l’asticella di Meloni al 26% | «Una vittoria se confermo quel risultato Alla politica rinuncerei solo per mia figlia Ginevra»

(Di martedì 19 marzo 2024) La premier fissa l’obiettivo di Fratelli d’Italia nella corsa per Bruxelles. Il rapporto con Schlein: «Scontro politico aspro, ma ho rispetto per lei»

Meloni fissa l’obiettivo 26 per cento alle Europee: “Se confermo il risultato delle politiche è una vittoria” - A poco meno di tre mesi dalle elezioni Europee, Giorgia Meloni, in un'intervista ad Agorà, su Rai3, fissa l’obiettivo per Fratelli d’Italia: “Vittoria per me sarebbe confermare il risultato che mi ha ...repubblica

L’Europa si prepara alla guerra con la Russia: bunker, armi e ritorno della leva - Da oltre due anni stiamo assistendo a una guerra nel cuore dell’Europa, con la Russia che ha deciso di invadere ... ma causa ristrettezze di bilancio l’asticella verrà raggiunta in maniera graduale.money

Meloni: alle Europee sarebbe una vittoria confermare i voti delle politiche - Roma, 19 mar. (askanews) – “Una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, una cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo si possa con ...askanews