Europee e “par condicio” | il blitz dell’Agcom è dietro l’angolo? Il timore di un bavaglio alla Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 19 marzo 2024)alle porte: e il terrore della parcorre sull’algoritmo… e non solo. Con l’approssimarsi dell’appuntamento elettorale europeo si ripresenta il Sudoku degli spazi televisivi da suddividere tra proponenti e proposte da declinarefamigerata parcon l’arbitraggio(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), prontarigorosa sorveglianza sul rispetto della parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di approfondimento concernenti la campagna elettorale. Ed è qui che dalle colonne di Libero, il direttore editoriale della testata Daniele Capezzone, lancia l’rme e, citiamo testualmente da pagina 2 del quotidiano in edicola oggi, scrive: «Senza girare intorno al problema, dentro l’Agcom è partita, in vista ...