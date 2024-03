Europee | avanti su lista Stati Uniti d' Europa senza Azione | gruppo lavoro su programma**

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Si è tenuta oggi la seconda riunione del tavolo diper la costruzione delladi Scopo per glid'in vista delle elezioni europee di giugno. Erano presenti +, Italia Viva, Liberal-democratici Europei, Partito SociaItaliano, Radicali Italiani e Volt. "In un clima che si conferma positivo e costruttivo, è stato deciso di costituire un primodiche si occuperà di predisporre una proposta di programma europeista condiviso da tutti. La prossima riunione è fissata per martedì 26”. Si legge in una nota.

