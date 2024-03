Eurolega | Virtus Bologna e Olimpia Milano ultimo doppio turno | orari e dove vederle in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Con l’settimanale della stagione, prende ufficialmente il via il rush finale della regular season di, il quale vede ovviamente impegnate le italianeSegafredoed EA7 Emporio Armani, che puntano a tenere vive le speranze di agguantare rispettivamente i playoff ed i play-in. I primi a scendere in campo saranno i bianconeri, che questa sera alle ore 19 (match in diretta su Sky Sport e DAZN) affronteranno la prima di due trasferte ravvicinate, in casa dello Zalgiris Kaunas. Gara a cui i bianconeri si affacciano in un momento di lieve flessione fisica e di risultati, che li ha fatti scivolare dal secondo – occupato per diverse settimane – al settimo posto. Gli uomini di Luca Banchi ...