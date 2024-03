Eurolega | tracollo Virtus Bologna | a Kaunas arriva un altro ko

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Il primo di due impegni settimanali si chiude con una sconfitta che complica la corsa dellaSegafredo verso la qualificazione diretta ai playoff. Nel trentesimo appuntamento della regular season dii bianconeri crollano per 96-81 sul parquet dello Zalgirise sono costretti a registrare il terzo passo falso consecutivo. Dopo un discreto primo tempo in cui la compagine felsinea è riuscita a chiudere avanti sul 43-49, al rientro dagli spogliatoi è andato in scena un vero e proprio thrilling offensivo coi soli trentadue punti iscritti a rerferto rispetto ai cinquantatré della compagine allenata da Andrea Trinchieri che sigla la dodicesima affermazione nel torneo trascinata dai 16 punti di Edmond Sumner e dai 14 di Keenan Evans. Dall’altra parte il solito Shengelia chiude con ...

