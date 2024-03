Eurolega | la Virtus Bologna cade a Kaunas 96-81

(Di martedì 19 marzo 2024)(Lituania), 19 marzo 2024 – Continua il tabù trasferta per lacheanche asconfitto 96-81 dallo Zalgiris. In formazione di piena emergenza i bianconeri lottano, trovano ottime risposte da Lomazs e Abass oltre che dal solito Shengelia, ma non basta per avere la meglio in una partita guidata dai bianconeri nel primo tempo, impattata nel terzo tempo e poi dominata nell’ultimo quarto dai lituani. Nella sfida valida per la 30esima giornata dila formazione di Luca Banchi si trova di fronte ildi Andrea Trinchieri. Mancano Hackett e Cordinier, oltre a Cacok per unaincerottata ma vogliosa di far bene nella prima delle due sfide consecutive, venerdì trasferta a Belgrado con la Stella Rossa, che attende i bianconeri. La ...

