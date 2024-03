Euphoria 3: Sydney Sweeney svela finalmente quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi - Nel corso della lunga intervista concessa a GQ, l'attrice ha svelato quando finalmente tornerà sul set della serie HBO ...movieplayer

Sydney Sweeney took her performance to the limit in Immaculate - Sydney Sweeney was determined to "push the boundaries" in 'Immaculate'. The 26-year-old star leads the cast of the new psychological horror movie as Cecilia and had no issues with taking risks in the ...uk.movies.yahoo

Sydney Sweeney promette: "Euphoria 3 vi lascerà senza fiato" - Euphoria si prepara a tornare con una terza stagione che, stando alle parole di Sydney Sweeney, riuscirà a sorprendere i fan dell’acclamata e controversa serie nata nel 2019. L’attrice di Immaculate ...serial.everyeye