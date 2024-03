Euphoria 3 | per Sydney Sweeney i fan rimarranno “sbalorditi” dal cambio di registro

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 19 marzo 2024)ha dichiarato che3 lascerà i fanper il suodi: era già stato annunciato che nella terza stagione della serie di Sam Levinson ci sarebbe stato un importante salto temporale, ma ora la star di Immaculate ha fornito qualche dettaglio in più. “So che l’unica cosa che posso dirvi è che è molto interessato alla questione esistenziale di chi siamo in questo momento. La nostra anima. È questo che vuole capire con la terza stagione“, ha svelato a GQ. Sebbene non sia ancora stata fissata una data esatta per la terza stagione di, il capo della HBO Casey Bloys ha lasciato intendere che le riprese dei nuovi episodi si svolgeranno quest’anno, idealmente in vista di una data di uscita nel 2025. Come ha sottolineato Bloys, ...