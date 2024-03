Escursioni | passeggiate e avventure in gommone nella giornata mondiale dell’acqua | il programma a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 - Non solo "Colline fuori della porta".si appresta a un altra rassegna di uscite organizzate all'aperto ed, in un fine settimana dedicato al bene più prezioso, l'acqua. Il 22 marzo si celebra in tutto il pianeta ladell'acqua, istituita dall'Onu nel 1992, e per l'occasionesi prepara ad un weekend ricco di eventi dedicati a cura del comitato "Salviamo il canale Navile" e dell'associazione Vitruvio. A seguire, l'elenco completo delle iniziative e attività a tema acquatico dal 22 al 24 marzo 2024. Per prenotare, è possibile contattare l'indirizzo mail [email protected] o, in alternativa, consultare il sito web dell'associazione Vitruvio. Siate Parchi: a piedi e in bicicletta lungo il canale Navile ...