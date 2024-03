Errore tecnico della banca regala soldi ai correntisti | clienti prelevano 40 milioni in poche ore

(Di martedì 19 marzo 2024) Protagonistastoria la più grandedell'Etiopia, la Commercial Bank of Ethiopia, che inore si è ritrovata davanti ad almeno 40di euro in prelievi e trasferimento di denaro. La scoperta del bug infatti è avvenuta solo diverse ore dopo quando laha congelato le transazioni.

X, la piattaforma social di proprietà di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, ha sospeso per circa un’ora quest’oggi L’account di Yulia Navalnaya , vedova del dissidente russo ... (open.online)

Claudio Lotito è furioso! Il presidente della Lazio non ha ancora smaltito la rabbia per la gestione di Marco Di Bello della sfida di due giorni fa tra la sua squadra ed il Milan. Lotito si è ... (calcioweb.eu)

Padova, Torrente: “Catania ha valori alti in tutti i reparti ed esperienza che in queste partite...” - Il tecnico del Padova, Vincenzo Torrente ... no. Affronteremo una squadra con valori alti un po’ in tutti i reparti, non dobbiamo commettere l’Errore di sottovalutare l’avversario per via della sua ...goalsicilia

Pasquino: “Pasticcio lucano nel Centrosinistra. Un Errore pure il No di Speranza” - “C’è una differenza tecnica tra le due regioni che non è stata sottolineata abbastanza. In Sardegna c’è il voto disgiunto. In Abruzzo no. Todde era una candidata giusta, sarda vera, una donna con ...lanotiziagiornale

X, segnalazioni di shadowban in crescita: cosa sta succedendo - Polemiche tra gli utenti per i tanti casi di shadowban su X, un'altra grana da affrontare per il social network di Elon Musk.msn