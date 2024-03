Eroi della quotidianità | domani l’incontro con Mattarella

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Da Nicolina Parisi, 82 anni, che ha offerto la tomba di famiglia per i migranti morti a Cutro, a Paola Maria Tricomi, impegnata per eliminare tutti gli ostacoli che rendono difficoltoso l'accesso dei disabili alle università. Da Mattia Agazzi, che mentre passeggiava per le vie di Torino ha preso tra le sue braccia