Era il grande sogno di Berlusconi | come sconfiggere Putin | la rivelazione di Tajani | Video

(Di martedì 19 marzo 2024) La minaccia della Russia di Vladimirsi fa sempre più tangibile. E l'Europa deve attrezzarsi. Un tema che tiene banco a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Sabrina Scampini, dove tra gli ospiti nella puntata di martedì 19 marzo c'era Antonio, leader di una Forza Italia inspolvero, soprattutto dopo il voto in Abruzzo. Dopo le elezioni in Russia, l'azzurro spiega: "si sentirà più forte. Non so cosa potrà fare più di quello che ha fatto. Proverà ad attaccare l'Ucraina, troverà resistenza da parte di Kiev, ma l'obiettivo che noi abbiamoitaliani eeuropei è di proteggere l'Ucraina e fare in modo che non venga sconfitta e invasa", ha rimarcato. E ancora, ha ribadito la posizione, chiarissima, sua e del partito: "Noi certamente non ...