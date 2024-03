Equinozio di primavera | perché nel 2024 cade il 20 e non il 21 marzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Provate a chiedere a qualcuno quando inizia la. Molto probabilmente chi avete interpellato vi risponderà il 21. Questo ac, convenzionalmente, si considera che l’inizio dei mesi primaverili debba coincidere con quella data. In realtà non è sempre quella la giornata che sancisce la fine della stagione fredda e l’avvio di quella più mite, che precede l’estate. L’primaverile, infatti, puòre tra il 19 e il 21. Quest’anno – così come avverrà anche nel 2025 e nel 2026, anche se in orari differenti – il momento di passaggio dalla stagione fredda a quella più mite si verificherà il 20. Anno solare e calendario gregoriano Come mai c’è uno scarto tra un anno e l’altro, per quel che riguarda le giornate ...