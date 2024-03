Equinozio di primavera 2024 | qual è il primo giorno della bella stagione?

La primavera è una delle stagioni più attese in Italia, rappresentando un periodo di transizione verso giornate più lunghe, clima più mite e una natura che esplode in colori e vitalità. Questa ... (gazzettadelsud)

La primavera è una delle stagioni più attese in Italia, rappresentando un periodo di transizione verso giornate più lunghe, clima più mite e una natura che esplode in colori e vitalità. Questa ... (gazzettadelsud)

La storia della Festa del papà in Italia: perché è il 19 marzo - Roma, 18 marzo 2024 – In Italia la Festa del papà si festeggia il 19 marzo come accade di solito in tanti altri Paesi di religione cattolica. Dunque questa ricorrenza è legata alla figura di San Giuse ...quotidiano

Meteo, Festa del papà con clima mite e tempo in miglioramento - Martedì 19 marzo tempo più stabile e temperature sopra la norma: valori da fine aprile. Da giovedì si cambia. Le previsioni meteo ...meteo

Equinozio di primavera 2024, pratiche per purificare il corpo e riequilibrare lo spirito - Quest'anno l'Equinozio di primavera cade il 20 marzo: il giorno in cui l'inverno lascia spazio alla bella stagione, il freddo al caldo, il buio alla luce. Tutta la natura rinasce portando con sé una ...vogue