Equinozio di primavera 2024 | a che ora ci sarà? La spiegazione scientifica di cos’è

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Ogni anno sul calendario d’uso quotidiano – che sia ancora cartaceo o digitale, sul computer, sul cellulare o sul tablet, poco importa – segniamo una data diversa per quel che riguarda l’di. Facilmente, infatti, questa giornata risulta differente da quella dell’anno precedente. Nel, per esempio, questo passaggio astronomico si verifica mercoledì 20 marzo alle ore 4.06. Nel 2023 era avvenuto sempre il 20 marzo, che dodici mesi fa cadeva di lunedì, ma alle ore 22.24. Che cosa significa questo momento? A ogniprimaverile la luce diurna e quella notturna, in tutto il pianeta, durano pressoché lo stesso numero di ore. Cosa succede - Il termineproviene dal latino aequinoctium, “notte uguale (s’intende, al giorno)”. - Cosa accade esattamente nella volta ...