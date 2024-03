Ennesimo scandalo per Kate Middleton | avrebbe modificato un’altra foto della famiglia reale con la regina Elisabetta

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Sta destando molto scalpore ladicheha, per sua stessa ammissione, cosa che ha fatto calare notevolmente la sua popolarità e la sua credibilità. Il cosiddettigate però potrebbe allargarsi poiché, come riferito dal Daily Telegraph, ci sarebbevecchiadidove compare anche lache sarebbe stata modificata. La“incriminata” La“incriminata” ritrae laII insieme ai nipoti e ai bisnipoti nell’agosto del 2022 nel castello scozzese di Balmoral. Quello scatto fu rilasciato da Buckingham ...

Vince McMahon è di nuovo sotto la lente di ingrandimento. Janel Grant, ex dipendente WWE, ha accusato l’ex Chairman di essere colpevole di abusi fisici e sessuali nei suoi confronti, di ... (zonawrestling)

Jim Ross: "Senza Vince McMahon in WWE, Owen Hart potrebbe essere Hall of Famer" - Nell'ultima puntata del suo podcast, Jim Ross ha voluto parlare della possibilità che la famiglia Hart accetti l'introduzione del compianto atleta nella Hall of Fame della compagnia ...worldwrestling

"Palazzo del Podestà . Ennesimo scandalo Siamo pronti al sit-in" - L'assemblea a Firenze ha evidenziato le responsabilità dell'amministrazione di Nardella nel caso del Palazzo del Podestà al Galluzzo. Il comitato chiede un incontro con il sovraintendente per difender ...lanazione

Roma, scandalo “sex gate”: il caso del video rubato arriva alla Procura FIGC - La Procura federale continua a lavorare. La storia della dipendente della Roma licenziata assieme al suo compagno, anche lui sotto contratto con il club giallorosso, è una macchia – l’ennesima – sul ...gonfialarete