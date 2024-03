Energia e gas | è possibile passare alla tariffa fissa

(Di martedì 19 marzo 2024) Perelettrica e gas è nuovamenteaderire. Le ’regole’ le spiegano il segretario di Stato con delega ai rapporti con Aass, Teodoro Lonfernini e il direttore dell’Azienda di Stato, Raoul Chiaruzzi. "Fino al prossimo 30 marzo (con validità 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025) sarà– spiegano – aderire alle offerte aper i servizi di fornitura dielettrica e gas naturale. Le offerte sono rivolte agli utenti domestici e non domestici, e costituiscono un’alternativa alle tariffe indicizzate vigenti e non sono obbligatorie in alcun modo". Questa iniziativa si inserisce "negli sforzi messi in campo da Aass per assicurare ai consumatori la possibilità di scegliere il piano ...

