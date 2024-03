Endless Love | Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 Marzo 2024 | Amore Tra Ozan E Zeynep!

(Di martedì 19 marzo 2024)dal 25 al 29è sempre più vicino a, la sorella di Kemal. La sua famiglia è contro di lui, manon riesce a mettere da parte i sentimenti!prosegue e, nella settimana dal 25 al 29, al centro dell’attenzione ci saranno i sentimenti di. Quest’ultimo infatti inizierà ad avvicinarsi molto a, la sorella di Kemal, ma le cose potrebbero diventare più complicate del previsto proprio per via di questa parentela. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove ...

