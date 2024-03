Endless Love anticipazioni | puntata di mercoledì 20 marzo 2024 | guai per Emir e Ozan | Tarik sferra un colpo basso a Kemal

(Di martedì 19 marzo 2024)20, la serie turcatornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua decimadoppiata in italiano e grazie alle straordinarieche stiamo per darvi, tratte dalle puntate turche originali, potrete sapere esattamente cosa succederà tra i protagonisti. Questo episodio mostreràin una posizione difficile, sia in affari che nella sua vita personale, dato che riceverà un ricatto piuttosto macabro a causa di; mentre a casa Soydere ci saranno delle spiacevoli sorprese a causa di, invidioso di. Ma andiamo nei dettagli delle anteprime.riceve ...

Ecco le anticipazioni di Endless Love di mercoledì 20 marzo : la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love , la soap turca in onda mercoledì 20 ... (movieplayer)

Endless Love, spoiler Turchia: Solydere e Kozcuoglu ad un passo dallo scontro fisico - In Endless Love Emir Kozcuoglu non perderà occasione per provocare Kemal Soydere. Tra i due ci sarà un duro scontro quando con lo zampino di Emir, la sorella di Kemal finirà in commissariato con Ozan.it.blastingnews

Endless Love Anticipazioni Puntata 20 marzo 2024: Nihan respinge Emir! - Nell’episodio di Endless Love di mercoledì 20 marzo 2024, Vildan riconosce Kemal alla festa dell’anniversario di nozze di Nihan ed Emir, così chiede alla figlia di mandarlo via. Nihan spiega alla madr ...msn

Anticipazioni Endless Love oggi 19 marzo - Quali sono le anticipazioni delle puntate di Endless Love della puntata di oggi 19 marzo. News e streaming sulla serie turca ...novella2000