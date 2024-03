Endless Love anticipazioni oggi | Emir costretto a collaborare con Kemal

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 19 marzo 2024) Il fervore e le sorprese continuano nell’amatissima soap opera turca, in onda su Canale 5 il 19 marzo 2024 alle 14:10. In questa emozionante puntata,sarà al centro di una rivelazione sconvolgente che cambierà il corso degli eventi. Scopriamo insieme cosa succederà! Uomini e Donne: Daniele è la star del momento! Tutti gli occhi sul nuovo tronistavince la gara d’appalto, ma deveconInizialmente, sembra cheabbia la meglio, avendo ottenuto l’appalto per la centrale termoelettrica in collaborazione con la Kozcuoglu Holding. Tuttavia, la sua gioia è di breve ...