Endless Love | anticipazioni 20 marzo | Kemal prende una decisione definitiva

(Di martedì 19 marzo 2024)20: in questa puntata vedremo nuovi momenti emozionanti, per quanto riguarda il triangolo amoroso tra, Nihan ed Emir.20: Vildan tenta di frapporsi tra Nihan eNella prossimo appuntamento con “” sarà ancora in corso la festa di Nihan ed Emir, ma la tensione continuerà a causa di Vildan. Infatti la madre della giovane, riconoscendo, rivale del genero, ordinerà alla figlia di mandarlo via. Nihan sarà sotto choc, ma risponderà di non poterlo fare, per la nuova situazione lavorativa che si è venuta a creare tra i due.dà un’importante notizia ad Emir. ...

Ecco le anticipazioni di Endless Love di mercoledì 20 marzo : la puntata va in onda alle 14:05 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di Endless Love , la soap turca in onda mercoledì 20 ... (movieplayer)

mercoledì 20 marzo 2024 , la serie turca Endless Love tornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua decima puntata doppiata in italiano e grazie alle straordinarie anticipazioni che stiamo per darvi, ... (anticipazionitv)

Endless Love, spoiler Turchia: Solydere e Kozcuoglu ad un passo dallo scontro fisico - In Endless Love Emir Kozcuoglu non perderà occasione per provocare Kemal Soydere. Tra i due ci sarà un duro scontro quando con lo zampino di Emir, la sorella di Kemal finirà in commissariato con Ozan.it.blastingnews

Endless Love, anticipazioni 20 marzo 2024: Kemal rivede Nihan sulla barca… - Anticipazioni puntata Endless Love di mercoledì 20 marzo 2024 Vildan ha riconosciuto Kemal al party per l’anniversario di matrimonio e chiede a Nihan di mandarlo via. Lei però le fa capire che non può ...msn

Anticipazioni Endless Love oggi 19 marzo - Quali sono le anticipazioni delle puntate di Endless Love della puntata di oggi 19 marzo. News e streaming sulla serie turca ...novella2000