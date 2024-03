Emma Marrone e Tedua solo amici? Un video li smentisce | è nato un nuovo amore dopo Sanremo?

Emma Marrone è stata ospite di Radio 2 Live Unplugged: intervistata da Ema Stokholma e Gino Castaldo, ai microfoni del programma la cantante si è raccontata come artista e come persona. “ voglio solo ... (diredonna)

La cantante è stata intervistata a Radio 2 Live Unplugged: “Prima di essere artisti siamo persone e io non mi sono mai nascosta, anche quando le cose non stavano andando per niente bene”. L'articolo ... (diredonna)