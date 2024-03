Emilia-Romagna sui pedali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Entro la fine del 2025 l’intende tagliare il traguardo dei 10mila chilometri di piste ciclabili percorribili. Nei giorni scorsi sono stati destinati 5 milioni di euro per potenziare la rete su tutto il territorio regionale. La Regione punta sulla mobilità dolce per favorire l’utilizzo delle ‘due ruote’ in sicurezza e cambiare, soprattutto in città, le abitudini di mobilità così da ridurre il traffico e migliore qualità dell’aria. "Come Regionesiamo impegnati in un poderoso sforzo per aumentare la dotazione delle piste ciclabili nel territorio regionale- spiega l’assessore regionale a Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini -. A oggi siamo a oltre 9mila chilometri, che sono tantissimi, ma non ci fermiamo".