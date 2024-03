Emergenza | eliporto sulla strada Il Pegaso atterra sulla provinciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Non ci sono piazzole nelle vicinanze e l’elicottero, in volo per soccorrere una persona, è stato costretto adrecarreggiata dalla74 Pitigliano – Santa Fiora, in un tratto diche attraversa il comune di Sorano. L’episodio è accaduto ieri mattina, intorno alle 9,è stato attivato per soccorrere un uomo di 74 anni che vive in una casa nelle campagne della frazione di San Giovanni delle Contee (comune di Sorano). Una zona dove a malapena si arriva con le automobili. L’uomo ha accusato un malore ed è stato fondamentale l’intervento dell’elisoccorso grazie al quale è stato trasportato alle Scotte di Siena. Tutto però è stato reso un po’ più complicato dall’assenza di una piazzola d’ggio nelle vicinanze ...