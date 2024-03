Elton John Oscars Party 2024 | anche Valentina Ferragni vola a Hollywood

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 19 marzo 2024) Durante il weekend degli Academy Awards, il red carpet degliOscarha accoltoha raggiunto, questa volta per partecipare ad uno dei red carpet più ambiti della settimana: quello organizzato nel contesto degli Oscar, ma ad opera di. Un evento a cui ogni anno partecipano tantissime star dividendosi – per chi può – tra gliOscare i Vanity Fair Oscar. Certo, nulla vieta che si possa partecipare ad entrambi incastrando per bene l’agenda e (volendo) i cambi look, come ha ...