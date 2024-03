Elon Musk choc | “Faccio uso di ketamina | così posso lavorare 16 ore al giorno tutta la settimana”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Secondo chi ha svolto le indagini, è stata la causa della morte del compianto attore Matthew Perry. Un’assunzione fatale di. Il farmaco che, adesso,rivela di assumere regolarmente. Laè un anestetico dissociativo, con effetti allucinogeni e dissociativi a breve termine. Distorce le percezioni di vista e udito e può indurre uno stato di sedazione, dando sollievo dal dolore. Utilizzata in anestesia ma anche, a dosaggi inferiori, come sostanza psichedelica utile per combattere stati depressivi. E il patron di Tesla ha ammesso in un’intervista alla Cnn di farne uso “per il bene degli investitori”, per essere, insomma, sempre al massimo della condizione per rimanere competitivo. Un messaggio terribile, che il patron di Tesla ha detto di assumere “sotto ...