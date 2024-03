Elisabetta Gualmini a TPI | “Per la prima volta l’Ue interviene su un sistema dominato da algoritmi e I A a tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 19 marzo 2024) In un momento decisivo per il futuro del lavoro da piattaforma, il Parlamento Europeo ha approvato una direttiva che si preannuncia come una pietra miliare nella legislazione mondiale, grazie all’impulso di Nicholas Schmit, candidato di punta dei Socialisti e democratici alle prossime elezioni europee. Questa direttiva mira a regolamentare un settore fino ad ora lasciato a se stesso, quello della gig economy, che conta circa 30 milioni diin Europa, con una stima di almeno 5,5 milioni di falsiautonomi. Dopo la direttiva sul salario minimo,con determinazione per disciplinare il mondo del precariato, spesso lasciato all’anarcocapitalismo, indicandolinee guida forti verso i governi nazionali che avranno due anni per recepire quanto indicato nella ...