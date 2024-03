(Di martedì 19 marzo 2024)si sono riuniti per i 14 anni del figlio, festeggiati con un party casalingo a Monte Carlo. Tra la torta a forma di numero e le foto di famiglia, non sono mancati anche i dolci auguri dei genitori.

Oggi Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post per augurare buon compleanno al figlio Nathan Falco L'articolo Nathan Falco compie 14 anni , la dolce dedica social di Elisabetta Gregoraci : “Hai reso ... (novella2000)

Oggi, 18 marzo, Nathan Falco Briatore compie 14 anni . Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore oggi soffierà sulle candeline e per festeggiarlo la madre ha condiviso bellissime foto del ... (today)

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore festeggiano Nathan Falco, il 14enne si è fatto biondo - Festeggiamenti casalinghi per il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che il 18 marzo ha compiuto 14 anni. Nathan Falco Briatore per l’occasione ha voluto dare una svolta al suo look e si ...tgcom24.mediaset

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore festeggiano insieme il compleanno di Nathan Falco: la dolce dedica - Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono riuniti per i 14 anni del figlio Nathan Falco, festeggiati con un party casalingo a Monte Carlo ...fanpage

Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco compie 14 anni: la dolce dedica social e gli auguri di papà Briatore. «Ti amiamo» - La mamma è sempre la mamma ed Elisabetta Gregoraci non è di certo un'eccezione. Per il compleanno del suo ormai non più "piccolo" Nathan Falco, la showgirl ...leggo