Elio e le storie tese | il nuovo tour estivo nei teatri italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) ‘Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo’ è lo spettacolo die leche ha già al suo attivo 40 date sold out. Dopo il successo del 2023, anche per l’estate 2024 sono previsti alcuni appuntamenti dello show diretto da Giorgio Gallione. Lo show All’inizio di ‘Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo’ va in scena una messa laica, in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per i fan della storica bande le. Alla fine il pubblico viene rassicurato: tutto è stato fatto in diretta, senza campionamenti e senza autotune, ma in modo genuino e autentico, con il metodo artigianale del “fatto in casa”. Un’esibizione tra il sacro e il profano, quella die le, in ...