Elezioni Russia | Tajani | “Salvini? Non è una frase che mina coesione del centrodestra”

La Giornata Parlamentare. Le dichiarazioni di Salvini sul voto in Russia. Il Piano Mattei prova a decollare dal Cairo - “Lo sforzo sinergico e solidale delle istituzioni a ogni livello ha consentito di arginare un nemico intangibile all’insegna di una rinascita globale”. È stato un forte richiamo al valore della ...key4biz

Elezioni in Russia: il governo diviso sul voto dopo le parole di Salvini - Il governo, soprattutto la maggioranza, non sembra essere unita per quanto riguarda le opinioni in merito alle Elezioni in Russia.notizie

Putin, una «zona cuscinetto» tra la Russia e l'Ucraina: così Mosca vuole respingere gli attacchi di Kiev - Una zona cuscinetto, tra la Russia e l'Ucraina, è l'unico modo per proteggere il territorio russo dai continui attacchi ucraini. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, dopo aver trionfato alle ...ilmessaggero